Die Städtischen Werke Kassel realisieren für ein Gewerbegebiet am Airport ein Versorgungskonzept auf Basis von erneuerbaren Energien. So soll das Gebiet energetisch autonom agieren können. Ein neues Gewerbegebiet am Flughafen Kassel soll eine Energieversorgung erhalten, die unter anderem auf Photovoltaik und Solarthermie fußt. Das teilten die Städtischen Werke mit, die dazu mit dem Flughafen einen Vertrag geschlossen haben.Der Plan sei, das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet in Calden größtmöglich ...

