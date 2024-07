© Foto: DALL*E



Laut Steve Eisman von der Neuberger Berman Group, bekannt durch seine Wette gegen Subprime-Hypotheken im Vorfeld der weltweiten Finanzkrise, werden Tech-Mega-Caps einen mehrjährigen Run haben.Steve Eisman geht davon aus, dass die überproportionale Stärke der US-Technologieaktien "jahrelang anhalten wird", da künstliche Intelligenz für die Verbraucher über elektronische Geräte immer zugänglicher wird. Die Menschen werden neue KI-Apps für Mobiltelefone und Computer haben wollen, was den "größten Erneuerungszyklus in der Geschichte" auslösen wird, da sie aufgerüstete Geräte kaufen, sagte er in einem Interview mit Bloomberg am Donnerstag. "Man muss die großen, großkapitalisierten Tech-Aktien …