Potsdam - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Brandenburg, Jan Redmann, ist von der Polizei betrunken auf einem E-Scooter erwischt worden. Das bestätigte der 44-Jährige am Freitag selbst.



Der Vorfall habe sich am Donnerstagabend ereignet, er habe 1,3 Promille Alkohol im Blut gehabt, hieß es. Für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Ab einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Es drohen etwa 1.500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein sogenannter "Idiotentest", die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU).



Redmann will nach der Landtagswahl am 22. September eigentlich Ministerpräsident von Brandenburg werden. In den letzten Umfragen liegt die CDU in dem Bundesland mit etwa 19 Prozent gleichauf mit der SPD - klar vorne ist allerdings die AfD mit etwa 23 bis 25 Prozent. Aktuell regiert eine sogenannte "Kenia-Koalition" aus SPD, CDU und Grünen mit Dietmar Woidke (SPD) als Ministerpräsident.