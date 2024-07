Die Entwicklung des amerikanischen Tech-Sektors weckt Erinnerungen an den Werbeslogan eines bekannten Batterieherstellers: Er läuft und läuft und läuft. Und so verwundert es nicht, dass der Tech-lastige Nasdaq 100, in dem sich 100 der größten und liquidesten Unternehmen außerhalb des Banken- und Finanzsektors tummeln, in diesem Jahr satte 21,6 Prozent an Wert gewonnen hat. Diese Leistung beeindruckt sogar noch mehr, wenn man den knackigen Anstieg von 53 Prozent 2023 berücksichtigt und den Umstand, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...