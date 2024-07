Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagnachmittag seine Warnung vor gebietsweise schweren Gewittern ausgeweitet. Betroffen seien nun Teile der Bundesländer Sachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, teilten die Meteorologen in Offenbach mit.



Sie erklärten, dass am Rande eines von Frankreich nach Dänemark ziehenden Tiefs feuchtwarme Mittelmeerluft herangeführt werde. Als mögliche Auswirkung des Unwetters nennt der DWD Überflutungen von Kellern und Straßen.



Die aktuelle Warnung gilt bis Mitternacht. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei jedoch möglich, so der Wetterdienst.