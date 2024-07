München (ots) -Basketball-Nationaltrainer Gordon Herbert hat den Olympia-Kader festgelegt: mit Oscar Da Silva und Nick Weiler-Babb, Andi Obst und Niels Giffey stellt der Deutsche Meister FC Bayern München das Gros des Teams. Johannes Thiemann ist der einzige Berliner. Insgesamt stehen 10 Weltmeister im Zwölfer-Kader - darunter die Rückkehrer Franz und Moritz Wagner. Nach einem Sieg und einer Niederlage gegen Frankreich startet der Weltmeister am Samstag in die nächste Phase der Olympiavorbereitung! Deutschland gegen Niederlande heißt der nächste Testspiel-Gegner - ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Kommentiert wird das Spiel in Hamburg von Alexander Frisch.Nachfolgenden die wichtigsten Stimmen zum Auftakt in die Olympia-Vorbereitung der deutschen Mannschaft. Weiter geht es schon am kommenden Samstag. Ab 19 Uhr überträgt MagentaSport die Partie Deutschland gegen die Niederlande wieder kostenlos für alle.Erstmals wieder in Deutschland gegen die Niederlande dabei: die Wagner-Brüder Moritz und Franz. Der jüngere Franz Wagner ist zum bestverdienenden deutschen Sportler aller Zeiten aufgestiegen. Fabulöse 224 Millionen US-Dollar kassiert der 22jährige bei den Orlando Magic.Zur Einstimmung hier ein Beitrag zum deutschen Olympia-Kader des Männer-Teams: https://cloud.thinxpool.de/s/xLsG5mHmy8rAb8JNeben Wagner wird auch Dennis Schröder auflaufen, dessen Ausraster im ersten Spiel gegen Frankreich für Aufsehen sorgte. Schröder und Evan Fournier gingen sich nach einem harten Foul an die Gurgel.Der Link zum Ausraster von Dennis Schröder gegen Frankreich: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUE0bVYzQStEYUFmQUt5blV2bnVtMFlkd2g2SmI5S1FpNVFPRjVpdFpjQT0=Live & kostenlos: MagentaSport zeigt die Olympia-Testspiele der Männer und Frauen am 19. Juli gegen Japan (ab 19.30 Uhr). Zuvor sind an diesem Freitag dann auch die Frauen erstmals bei MagentaSport wiederzusehen: ab 17 Uhr gegen Nigeria.Die Vorbereitung auf Olympia 2024 - Männer-TeamSamstag, 13.07.2024Ab 19.00 Uhr: Deutschland - NiederlandeKommentar: Alexander FrischFreitag, 19.07.2024Ab 17.00 Uhr: Deutschland (Frauen) - NigeriaAb 19.30 Uhr: Deutschland (Männer) - JapanPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5822143