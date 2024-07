EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HAUPTVERSAMMLUNG DER KAP AG STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORLAGEN VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT ZU



12.07.2024 / 16:02 CET/CEST

HAUPTVERSAMMLUNG DER KAP AG STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORLAGEN VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT ZU Fulda, 12. Juli 2024 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), haben heute im Rahmen der 38. ordentlichen Hauptversammlung allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 82 % des Grundkapitals auf der Hauptversammlung, die als Präsenzveranstaltung in Fulda stattfand, vertreten. Unter anderem beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 auf neue Rechnung vorzutragen und unterstützen damit den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Stärkung der Kapital- und Finanzierungsbasis. Darüber hinaus stimmte die Hauptversammlung u. a. der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, dem Wahlvorschlag für die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie eines etwaigen notwendigen Nachhaltigkeitsprüfers - jeweils für das Geschäftsjahr 2024 - und der Billigung des Vergütungsberichts 2023 zu. "Das Jahr 2023 war geprägt von geopolitischen Spannungen, steigenden Energiekosten und negativen konjunkturellen Einflussfaktoren und das wirkte sich entsprechend negativ auf unsere Finanzkennzahlen aus. Wir können mit den erreichten Zahlen für das Gesamtjahr 2023 nicht zufrieden sein. Wir haben bereits strukturelle Anpassungen ergriffen, um den KAP-Konzern und seine Segmente noch einmal effizienter und schlanker aufzustellen und die Rentabilität wieder zu erhöhen. Dazu kommt, dass wir uns mit unserer diversifizierten Aufstellung und der Fokussierung auf profitable Nischenmärkte stets flexibel anpassen und weiterentwickeln können. Wir sind gut gerüstet, um trotz aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft zu blicken und unsere Ziele zu erreichen." erläuterte Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP AG, in seiner Rede auf der diesjährigen Hauptversammlung. Die KAP AG hat die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten unter https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht. Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. Derzeit ist die KAP AG mit 24 Standorten und über 2.400 Mitarbeitern in elf Ländern präsent. KAP ist Teilnehmer der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).





