Für die EZB-Sitzung im Juli wird allgemein ein Stillhalten erwartet. Die Sitzung wird dem Euro (EUR) nicht viel bringen und wir tendieren zu einem schwächeren EUR, so die Makrostrategen von TDS. Währungsportfolios auf schwächeren EUR ausgerichtet "Für die Juli-Sitzung wird allgemein ein Festhalten am Euro erwartet, in Übereinstimmung mit den Aussagen ...

