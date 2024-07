Frankfurt - Der Euro ist am Freitag über 1,09 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0911 Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas schwächer tendiert. Zum Franken zeigte sich die europäische Währung am Nachmittag etwas fester, der Euro notiert auf 0,9759 Franken nach 0,9735 Franken am Vorabend. Der Dollar wurde zur Schweizer Währung mit einem Kurs von 0,8942 Franken leicht schwächer als noch am Vormittag gehandelt. Belastet ...

