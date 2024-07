The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2024



ISIN Name

CA54163Q4097 LOMIKO METALS INC.

CA66981W1032 NOVA LITHIUM CORP.

DE000A2TSL71 SYNLAB AG INH O.N.

DE000HLB41J0 LB.HESS.THR. IHS 21/42

DE000HLB7515 LB.HESS.-THR. PF. 22/24

FR0013434776 BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN