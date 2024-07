Neue Aufträge mit einem Gesamtwert von fast 2 Mrd. USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025

Dividende von 12 INR je Aktie für das Quartal

HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2024 beendete Quartal bekannt.

HCLTech sicherte sich im Berichtsquartal branchen- und länderübergreifend neue Aufträge im Wert von 1,96 Mrd. USD. Der währungsbereinigte (wb) Umsatz stieg um 5,6 im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz in US-Dollar auf 3,36 Mrd. USD stieg, ein Plus von 5,1 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsätze des Geschäftsbereichs Services stiegen im Jahresvergleich um 5,8 (wb), während Digital ein Umsatzplus von 6 (wb) erzielte. Der Geschäftsbereich Engineering and R&D Services (ERS) wuchs um 8,4 (wb) gegenüber dem Vorjahr. HCLSoftware setzte seine robuste Wachstumsdynamik mit einem Umsatzwachstum von 3,5 (wb) im Vergleich zum Vorjahr fort.

Der Nettoertrag für das Quartal betrug 42,57 Mrd. INR ein Anstieg um 20,4 gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hält seine Prognose für ein Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 (wb) und eine EBIT-Marge zwischen 18 und 19 für das Geschäftsjahr 2025 aufrecht.

"Wir freuen uns, mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5,6 ein weiteres Quartal mit branchenführenden Ergebnissen berichten zu können. Die Umsatz- und EBIT-Entwicklung in Q1 lag leicht über unseren Erwartungen. Der Gesamtwert der neuen Aufträge betrug 2 Mrd. USD. Wir sind zuversichtlich, auch in den kommenden Quartalen ein solides Wachstum erzielen zu können. Damit sind wir gut aufgestellt, um unsere Umsatzprognose für das Jahr zu erfüllen, da die Kunden weiterhin in GenAI und andere aufstrebende Technologien investieren", erklärt C Vijayakumar, CEO und Managing Director bei HCLTech.

Mit einem Umsatzwachstum von 8 (wb) gegenüber dem Vorjahr war Nord- und Südamerika die am schnellsten wachsende Region, gefolgt von Europa mit 3 (wb) gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum in den einzelnen Branchen wurde vor allem von den Bereichen Telekommunikation, Medien, Verlagswesen und Unterhaltung getragen (währungsbereinigt 69,2 gegenüber dem Vorjahr). An zweiter Stelle stand Retail and CPG (währungsbereinigt 9,7 gegenüber dem Vorjahr).

"HCLTech erzielte ein angesichts des Weltwirtschaftsklimas solides Umsatzwachstum in INR von 6,7 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBIT-Marge lag bei 17,1 und blieb damit im Jahresvergleich stabil. Wir erzielten einen Gewinn nach Steuern von 42,57 Mrd. INR für das Quartal, was einem Wachstum von 20,4 gegenüber dem Vorjahr entspricht. "Unsere Cashflow-Generierung bleibt robust. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate (LTM FCF) liegt bei 216,37 Mrd. INR, dies entspricht 133 des Gewinn nach Steuern und 88 des EBITDA", erklärt Prateek Aggarwal, Chief Financial Officer bei HCLTech.

Die Fluktuation in den letzten zwölf Monaten gehörte mit 12,8 zu den niedrigsten der Branche. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stellte das Unternehmen 1.078 neue Mitarbeiter ein.

HCLTech setzt weiterhin Technologien von GenAI bis Cloud Computing ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen.

Zu den ausgewählten GenAI-Aufträgen, die HCLTech in diesem Quartal erhalten hat, gehören:

Ein führender europäischer Finanzdienstleister hat sich mit HCLTech zusammengetan, um seine elektronische Handelsplattform der nächsten Generation mit geringer Latenzzeit und seine Compliance-Analyseplattform mithilfe von GenAI zu entwickeln und zu verwalten.

Ein weltweites Technologieunternehmen hat sich für HCLTech entschieden, um GenAI zur Transformation seines Content Lifecycle Managements und seiner Prozesse einzusetzen. HCLTech wird den Kunden dabei unterstützen, die Verarbeitung seines Contents mit intelligenten Funktionen wie Persona-Filtern zu automatisieren.

Ein US-amerikanisches Hightech-Unternehmen hat HCLTech mit der Entwicklung und Wartung einer GenAI-as-a-Service (GaaS)-Plattform beauftragt.

Weitere Erfolge waren:

HCLTech hat von allen in Indien ansässigen IT-Dienstleistern bei der jährlichen Umfrage des Institutional Investor Research Asia Executive Team am besten abgeschnitten und belegte in 21 Kategorien des Sektors "Technology IT Services Software" den ersten Platz.

Das Unternehmen erhielt den SAP Pinnacle Award in der Kategorie "Social Impact" für die HCLTech-Lösung AquaSphere, die Unternehmen beim Erreichen ihrer Wasserschutzziele unterstützt.

Es sicherte sich Platz 3 im Brand Finance's Sustainability Perception Index in Indien.

Auf der BW Businessworld India's Most Respected Companies 2024 belegte HCLTech Platz 7.

