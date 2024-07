Schwankungen im Tagesverlauf

Die Aktie der Brenntag SE startete in den XETRA-Handel um 63,52 EUR und zeigte im weiteren Verlauf Mühe, stabil zu bleiben. Der Kurs sank bis auf 62,42 EUR, was ein potenzielles neues 52-Wochen-Tief andeutet. Zum letzten Zeitpunkt wurden 135.269 Aktien gehandelt, wobei der Wert der Aktie zwischen 62,42 EUR und 63,52 EUR schwankte. Der aktuelle Kurs liegt 39,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,12 EUR, erreicht am 01. März 2024.

Finanzzahlen und Ausblick

Trotz der Kursverluste sind Analysten optimistisch für die Zukunft. Für das Jahr 2024 erwarten sie eine Dividende von 2,14 EUR. Die jüngste Quartalsbilanz zeigte einen Gewinn je Aktie von nur 0,98 EUR, was deutlich unter den 1,40 EUR des Vorjahresquartals liegt. Auch der Umsatz fiel um 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Die nächsten Finanzergebnisse werden für den 13. August 2024 erwartet. Analysten schätzen den Gewinn pro Aktie für das gesamte Jahr auf 5,04 EUR, während sie den fairen Wert der Aktie bei 81,09 EUR sehen.

Brenntag Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...