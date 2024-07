Saarbrücken - Die frühere Grünen-Chefin Simone Peter ermuntert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, als Kanzlerkandidat für die Partei bei der Bundestagswahl 2025 ins Rennen zu gehen. Peter sagte der "Rheinischen Post": "Robert Habeck hat sich als Vizekanzler und Krisenmanager während der Erdgaskrise profiliert. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei einer möglichen Kanzlerkandidatur für die grüne Partei."



Mit Blick auf den Verzicht von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte Peter: "Für sie geht es sicher in der Politik weiter, auch unabhängig von einer Spitzenkandidatur." Baerbock werde als Außenministerin international geschätzt und gebraucht.



Überdies lobte Peter ihre Verdienste: "Annalena Baerbock hat die Partei als Spitzenkandidatin erfolgreich in die Ampel-Regierung geführt, in der die Grünen hervorragende Arbeit leisten - von Außenpolitik bis Energiewende", so die Ex-Vorsitzende.