Der Kurs von Newron Pharmaceuticals dümpelt nach dem dem Kursrutsch Ende Juni vor sich hin und die Stimmung in der Newron Community changiert zwischen Sorge, Enttäuschung und Optimismus. Mit deutlich über 300 Beiträgen seit Montag schaffte es in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals aus Italien an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wO-Forum. Der Grund liegt im jüngeren Kursverlauf der Newron Aktie, welcher in der wO-Community mit Enttäuschung wahrgenommen wird. Ende April hatte Newron positive Studienergebnisse zum Medikament "Evenamide", welches die Therapie von Schizophrenie revolutionieren soll, vorgelegt. Der Kurs stieg daraufhin im Mai und Juni um etwa 50%, nur um dann …