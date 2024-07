Kopenhagen - Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich für den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium durch die Ukraine ausgesprochen.



Auf die Frage, ob sie für die Aufhebung bestehender Einschränkungen sei, antwortete sie der "Welt am Sonntag": "Aus dänischer Perspektive kann das, was wir der Ukraine gegeben haben, außerhalb der Ukraine verwendet werden - solange es im Einklang mit dem Völkerrecht steht."



Sie habe "nie sehr aktiv rote Linien für die Ukraine gezogen", weil dies Russland in eine "zu gute Position" bringe. "Der Ukraine nur das zu geben, was sie zur Verteidigung benötigt, reicht nicht aus", sagte Frederiksen. "Wir müssen mehr tun, um Russland zurückzudrängen."