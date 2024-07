Pfizer Inc. entwickelt mit Stärke danuglipron, eine vielversprechende orale Formulierung zur einmal täglichen Einnahme, die bereits vielversprechende pharmakokinetische Daten lieferte. Zukünftige Dosisoptimierungsstudien sind für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Das Unternehmen festigt so seine Position im Markt für Adipositas-Behandlungen und zeigt gleichzeitig sein Engagement für medizinische Innovationen. Neben anderen Medikamenten gegen Gewichtsprobleme, darunter PF-06954522, das sich in Phase-1-Studien befindet, unterstreicht Pfizer sein Bestreben, mit einem robusten Portfolio im Gesundheitssektor zu glänzen.

Marktposition und Finanzstärke im Fokus

Die Marktkapitalisierung des Pharmariesen beläuft sich laut aktuellen Daten auf beachtliche $162,4 Milliarden, wobei die Dividendenrendite von 5,86% das starke Engagement für Aktionärsrenditen untermauert. Angesichts einer erfolgreichen Dividendenhistorie über mehrere Jahrzehnte [...]

