München - Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) verlangt vom Bund zusätzliche 1,5 Milliarden Euro, damit das 49-Euro "Deutschland-Ticket" der Bahn im nächsten Jahr nicht teurer wird.



Bernreiter sagte der "Bild am Sonntag": "Will der Bund weiterhin ein günstiges Deutschland-Ticket, muss er dafür zusätzlich 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Anders geht es nicht." Um zu erkennen, dass das Geld nicht reiche, müsse man "nur die Grundrechenarten beherrschen".



Das 49-Euro-Ticket könnte laut der Zeitung ab 2025 zwischen zehn und 15 Euro teurer werden. Die genaue Preiserhöhung wird noch verhandelt. Auch Oliver Krischer (Grüne), NRW-Verkehrsminister und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, will mehr Geld vom Bund für das 49-Euro-Ticket. Krischer zu "Bild am Sonntag": "Wenn der Bund bereit ist, zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen, dann könnten wir den Preis möglicherweise auch weiterhin stabil halten. Aktuell geht es jetzt für das kommende Jahr darum, die Preiserhöhungen so moderat und gering wie möglich zu gestalten."



Im Herbst soll der zukünftige Preis nach einer Verkehrsministerkonferenz feststehen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte zu zusätzlichen Forderungen zu "Bild am Sonntag": "Das Deutschland-Ticket muss bleiben. Die öffentlichen Finanzierungsdebatten schaden nur, weil sie die Fahrgäste verunsichern."