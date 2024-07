Washington/Butler - US-Präsident Joe Biden hat sich nach dem Anschlag auf Donald Trump zu Wort gemeldet.



"Ich wurde über die Schießerei bei Donald Trumps Kundgebung in Pennsylvania informiert", teilte der Präsident über die Sozialen Netzwerke mit. "Ich bin dankbar zu hören, dass es ihm gut geht und er in Sicherheit ist. Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die bei der Kundgebung waren, während wir auf weitere Informationen warten."



Seine Frau Jill und er seien dem Secret Service dankbar, "dass er ihn in Sicherheit gebracht hat", so der US-Präsident. "Für diese Art von Gewalt ist in Amerika kein Platz", so Biden, und weiter: "Wir müssen uns als eine Nation vereinen, um sie zu verurteilen."



Trump ist Bidens Vorgänger im Präsidentenamt und will ihn bei der Präsidentschaftswahl am 5. November herausfordern. Laut Umfragen hat Trump aktuell gute Chancen, während sich Biden auch parteiinterner Kritik ausgesetzt sieht und es wachsende Zweifel an seiner gesundheitlichen Tauglichkeit gibt.