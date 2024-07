Unterföhring (ots) -14. Juli 2024. Kopf-an-Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen bei "Schlag den Star" auf ProSieben. Zum ersten Mal begrüßt Moderator Matthias Opdenhövel am Samstagabend live auf ProSieben zwei Ehepaare in der Show.Und diese Konstellation ist unschlagbar: Insgesamt verfolgen 5,54 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen 18,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) und machen den Kampf zwischen den Carpendales und den Ferchichis zur erfolgreichsten Ausgabe seit zwei Jahren. Mit 10,3 Prozent Marktanteil ist ProSieben mit Abstand der erfolgreichste Sender am Samstag.Die Show ist so lang wie spannend: Immer wieder erzwingen Annemarie und Wayne Carpendale und Bushido und Anna-Maria Ferchichi Führungswechsel. Bis zum 15. Spiel kämpfen die Liebespaare. Am Ende entscheiden die Bushidos die Show mit 72:48 Punkten für sich und nehmen 100.000 Euro mit nach Hause.Die Sieger ziehen Bilanz, Bushido: "Nach der ersten Runde 'Tauziehen' war ich weg. Ich dachte mir: 'Wie soll ich das hier überleben?' In der Mitte hatten wir einen richtigen Hänger. Aber wir haben uns so brutal zurückgekämpft."Anna-Maria: "Es war krass auf ganzer Linie. Es hat Spaß gemacht. Das habe ich mir gewünscht. Wir machen das zum ersten Mal und wir machen das, weil es Spaß macht."Bushido: "Wir meinen das ernst: Es hat uns so eine Freude bereitet."Verlierer Wayne Carpendale erklärt: "Es war ein langer Abend. Und wenn du ein bisschen Sportler bist, dann willst du das Ding gewinnen. Ich kann nicht sagen 'es ist mir egal, dabei sein war alles'. Wir wollten gewinnen. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben bis zum letzten Spiel alles offen gehalten. Hatten eine geile Führung zwischendurch - die haben wir verkackt. Aber ich glaube es war eine sehr unterhaltsame Show."Annemarie Carpendale: "Witzigerweise tauschen wir gerade die Rollen. Normalerweise bin ich der Optimist - aber gerade bin ich richtig genervt, dass wir verloren haben. Das ist natürlich nicht das Ziel gewesen. Aber wie es immer so ist im Leben, wenn es besonders knapp ist, ist es besonders ärgerlich."Am Samstag, 24. August, treten Amira Pocher und Vanessa Mai bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.Annemarie und Wayne Carpendale gegen Bushido und Anna-Maria Ferchichi - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - TauziehenDie Regeln sind einfach, das Spiel ist schwer. Wer zieht das gegnerische Team am Tau auf seine Seite. Familie Ferchichi sichert sich den ersten Punkt des Abends. Bushido liegt auf dem Boden und pumpt wie ein Maikäfer. Es steht 1:0.Spiel 2 - Tischtennis-RundlaufWie auf dem Schulhof: Die Carpendales und die Bushidos spielen gegeneinander Tischtennis. Für jeden Schlag rennen sie eine halbe Runde um die Platte. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen Annemarie und Wayne das zweite Spiel. 2:1 für die TV-Stars.Spiel 3 - Wer sind die?Matthias Opdenhövel zeigt den Gegnern Gesichter von zwei Prominenten ineinander montiert. Wer erkennt beide? Nach dem Bushido die Regeln verstanden hat, nimmt er freudig den Sieg mit. Die Ferchichis gehen mit 4:2 in Führung.Spiel 4 - EinparkenAbwechselnd sitzen Ehemann bzw. Ehefrau mit verbundenen Augen in einem Kettcar. Der jeweilige Ehepartner bzw. die Ehepartnerin lotst den Teampartner in eine festgelegte Parklücke. Die Gemeinsamkeit beider Paare fasst Matthias zusammen: "Die Frauen können besser Ansagen machen." Etwas schneller parken am Ende die Carpendales. Sie liegen mit 6:4 vorne.Spiel 5 - Lieder gurgelnEin Teampartner gurgelt ein vorgegebenes Lied, das der andere erraten muss. Anna-Maria geht Bushido noch nicht an die Gurgel, obwohl auch Spiel 5 an die Carpendales geht. 11.4 für Wayne und Annemarie.Spiel 6 - Frisbee-ParcoursIn dem Außenspiel müssen mit einem Frisbee Ringe durchflogen und Dosen von einem Podest abgeräumt werden. Die Carpendales sind treffsicherer und gewinnen das dritte Spiel in Folge. Sie führen mit 17:4.Spiel 7 - Schubkarren-StaffelDie Ehepartner schieben sich in einer Schubkarre abwechselnd über einen Parcours. Bushido und Anna-Maria zeigen sich als Meister an der Karre. Sie verkürzen auf 17:11 für die Carpendales.Spiel 8 - Rücken schreibenGar nicht so leicht mit feinen Träger-Tops. Die Paare schreiben sich gegenseitig vorgegebene Worte auf den Rücken. Hier können die Carpendales wieder punkten. Es steht 25:11 für sie.Spiel 9 - Balance-LochDie gegnerischen Teams balancieren ein Brett mit einem Loch über Zielbehälter. Durch dieses Loch muss der Ball in den Behälter fallen. Wer beweist zusammen mehr Balance? Familie Ferchichi legt erfolgreich vor, doch auch dieses Spiel entscheiden schließlich Annemarie und Wayne für sich. 34:11 für die Carpendales.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenGastmoderatorin Janin Ullmann stellt in roter Bomberjacke den generischen Paaren knifflige Fragen. Dieses Spiel geht souverän an die Ferchichis. Bushido und Anna-Maria verkürzen auf 34:21 für ihre Gegner.Spiel 11 - Einschätzen & AbliefernDie Spieler müssen in unterschiedlichen Aufgaben ihren Partner einschätzen. Ohne das Schätz-Ergebnis zu wissen, erfüllen die Partner die Aufgabe. Wer hat besser geschätzt? Und wer liefert bei der Aufgabe selbst mehr ab? Nach zwei Stechen holen sich die Bushidos das zweite Spiel in Folge. Es steht 34:32 für die Carpendales.Spiel 12 - Durch-Ball"Einer rollt, einer schießt", kündigt Matthias Opdenhövel an. Durch einen rollenden Reifen soll ein Fußball geschossen werden. Bushido zielt besser als Wayne. Damit ziehen die Ferchichis an den Carpendales vorbei. Es steht 44:34 für die Dubai-Auswanderer.Spiel 13 - Rückwärts aufsagenMatthias liest den Ehepaaren Sprichwörter vor. Die Gegner sollen diese möglichst schnell, abwechselnd, rückwärts korrekt aufsagen. Anna-Maria und Bushido sind zur späten Stunde sprachgewandter. Jubelnd gewinnen sie Spiel 13. Sie bauen ihre Führung auf 57:34 aus.Spiel 14 - Fang den HutMatchball-Spiel für die Ferchichis: Ein Partner wirft einen Hut, der andere muss ihn mit seinem Kopf fangen. Das gelingt Annemarie Carpendale besser. Sie verkürzt auf 57:48 für die Bushidos.Spiel 15 - Bierdeckel-HausMatchball-Spiel für beide: Die Ehepaare sollen gemeinsam ein Haus aus Bierdeckeln bauen. Die Herausforderung? Sie haben jeweils nur eine Hand dafür frei. Wessen Werk fußt auf stabilerem Fundament? Die Ferchichis scheinen geübt. 