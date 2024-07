In vier Monaten steht die Wahl um die US-Präsidentschaft an und aktuell sieht alles nach einem Sieg von Donald Trump aus. Doch was, wenn Joe Biden oder ein anderer Demokrat wieder erwarten doch gewinnt? Diese Aktien würden laut der UBS massiv davon profitieren: Seit dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden ist der Rückstand des amtierenden Präsidenten auf seinen Herausforderer stark angewachsen. Aktuell glaubt kaum jemand an eine Wiederwahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...