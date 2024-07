Los Angeles - Die US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, sagte ihre langjährige Publizistin Leslie Sloane dem US-Magazin "People".



Doherty wurde vor allem durch ihre Arbeit in der Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" bekannt. Darin spielte sie von 1990 bis 1994 die Rolle der Brenda Walsh und wurde abseits der Mattscheibe auch immer wieder zum Fokus der Klatschpresse. Später spielte sie dann von 1998 bis 2001 eine Hauptrolle in der Serie "Charmed". Nach der dritten Staffel schied sie nach einem Streit mit der Produktionsfirma aus der Serie aus.



2015 war bei Doherty erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden, im 2020 wurde eine weitere entsprechende Diagnose bekannt.