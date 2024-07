Lautlingen - Bei der Gewalttat in Albstadt im baden-württembergischen Zollernalbkreis sind am Sonntag mindestens drei Personen getötet worden. Darunter sei auch der mutmaßliche Tatverdächtige, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Personen wurden verletzt.



Die Beamten waren zuvor wegen Meldungen über Schüsse zum Tatort im Stadtteil Lautlingen gerufen worden. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Polizei. Bisher gibt es entgegen ersten Medienberichten auch keine Hinweise auf eine Amoktat. Erste Erkenntnisse deuteten auf eine innerfamiliäre Tat hin, so die Ermittler. Zu den weiteren Hintergründen der Tat wurden zunächst keine Angaben gemacht.



Die "Bild" hatte zuvor berichtet, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Jäger handeln soll. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.