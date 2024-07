London - Carlos Alcaraz hat das Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon gewonnen. Der Spanier setzte sich am Sonntag gegen Novak Djokovic glatt in drei Sätzen mit 6:2, 6:2 und 7:6 durch.



Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Djokovic wirkte bei der Neuauflage des Vorjahresfinales von Beginn an verunsichert. Vor den Augen von Prinzessin Kate und ihrer Tochter Charlotte leistete sich der Serbe im ersten Satz ganze neun Unforced Errors. Titelverteidiger Alcaraz wirkte dagegen von Beginn an hellwach. Diese Dominanz setzte sich auch im zweiten Satz fort. Im dritten Satz war Djokovic dann zwar besser im Spiel, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.



Für Alcaraz ist es der vierte Grand-Slam-Titel und der zweite Wimbledon-Erfolg hintereinander. Zuvor hatte er in diesem Jahr bereits die French Open gewonnen. Bei den Damen hatte am Samstag die Tschechin Barbora Krejcikova das Finale gegen die Italienerin Jasmine Paolini gewonnen.