MOCA Coin: Steigt das Mocaverse von Animoca nun 3.753 %?

Eines der führenden Web3-Unternehmen hat schon während des Presales des MOCA-Coins große Begeisterung bei den Investoren hervorgerufen und war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Im folgenden Beitrag möchten wir einmal aufzeigen, worum es sich genau handelt, wie sich der Coin bisher entwickelt hat und welches Potenzial noch in ihm innewohnt. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um nicht einen der möglicherweise profitabelsten Coins zu verpassen.

Was ist das Mocaverse?

Animoca Brands, ein führendes Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Unterhaltung, Blockchains und Gamifizierung, hat auf dem LayerZero v2 Protocol seinen eigenen MOCA-Coin für das Ökosystem inklusive Sub-Netzwerke herausgegeben.

Bei dem LayerZero v2 Protocol handelt es sich um ein fortschrittliches Nachrichtenprotokoll, dass Interoperabilität zwischen den verschiedenen Blockchains ermöglicht. Dabei können Daten, Token und mehr über die Netzwerke hinweg versendet werden, was sich förderlich auf die Adaption von $MOCA auswirken könnte.

Innerhalb des Ökosystems sollen die verschiedenen kulturellen Wirtschaftsbereiche abgedeckt werden. Zu ihnen zählen unter anderem Musik, Sport, Gaming, Bildung und Governance. Animoca Brands will somit die Web3-Community vereinen, zum Austauschen, Lernen, Verbinden Spielen und mehr.

Zu einigen der Partner gehören Pixels, Trust Wallet, OKX, chiliz, crypto.com, The Sandbox, CoinGecko, Blocklords, double jump.tokyo, Champions Tactics und Nine Chronicles. Schnelle konnte Mocaverse eine große Gemeinschaft von 621.500 X-Nutzern, 169.584 Discord-Mitgliedern und 200.000 Telegram-Abonnenten aufbauen.

Jetzt neuartigen Coin entdecken!

Allerdings hat das hinter $MOCA stehende Unternehmen Animoca Brands noch einige weitere Partner, welche ebenfalls über die Plattform zugänglich werden könnten. Aufgrund der größeren Interoperabilität könnt es sogar zu einer der führenden Vertreter in diesem Bereich werden.

Schließlich sind viele andere Projekte meist nur innerhalb ihres eigen Ökosystems oder mit der EVM kompatibel. Zwar kommen auch andere Optionen zur Steigerung der Kompatibilität hinzu, jedoch verfügt Animoca Brands ebenso über gute Beziehungen innerhalb des Web3.

Zudem handelt es sich bei dem Unternehmen um einen großen Web3-Investor, welcher viele Erfahrungen sammeln konnte, als es Projekte gewinnen und verlieren gesehen hat. Somit können möglicherweise leichter typische Fehler vermieden und Erfolgsrezepte genutzt werden. Hinzu kommt ein gutes Verständnis für den Markt und dessen Bedürfnisse.

Jetzt beliebten neuen Coin nicht verpassen!

Was ist der $MOCA-Coin?

Insgesamt gibt es 8.888.888.888 $MOCA-Token, welche sowohl für verschiedene Anwendungsgebiete als auch für Regierungsentscheidungen verwendet werden. Hauptsächlich dient der $MOCA-Coin jedoch als Zahlungsmittel innerhalb des Ökosystems für digitale Güter und Dienstleistungen.

Ebenso wird der $MOCA-Token für die Erstellung von neuen Assets und die Zahlung von Gebühren verwendet. Tokeninhaber bekommen zudem für das Halten der Coins über Loyalitätsprogramme Zugang zu Chancen wie Ökosystems-Belohnungen und mehr. Zusätzlich profitieren die Nutzer von der möglichen Monetarisierung ihrer Daten und Reputation.

Mit dem Token erhält man also eine Art digitalen Rohstoff, welcher einen Nutzen und Wert innerhalb des Ökosystems bietet, das von einem der wichtigsten Akteure auf dem Gebiet der Blockchain-Unterhaltung geleitet wird.

Dementsprechend groß ist auch die Anzahl von Partnerschaften mit einigen renommierten und bekannten Vertretern des Kryptomarktes. Viele von ihnen sind durch die Investments von Animoca Brands begünstigt worden, sodass eine Migration noch nicht 100 % sicher zu sein scheint.

Interessierte konnten $MOCA erstmalig über den am 25. April 2024 gestarteten Presale auf der Plattform CoinList erwerben. Beeindruckend war das hohe Verkaufstempo, da bereits sieben Tage später alle Coins ausverkauft waren.

Jetzt in gefragtes Web3-Ökosystem investieren!

Am 11. Juli wurde der Coin erstmalig an den Kryptobörsen mit einem Preis von 0,09392 USD eingeführt und konnte seitdem um 22,40 % steigen. Dennoch kommt er mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 128.741.744 USD noch auf eine verhältnismäßig niedrige Bewertung.

Das Team stuft das Projekt selbst als Metaverse ein, in welchen die Top 5 Marktkapitalisierungen von 1,38 bis 4,00 Mrd. USD haben. Sollte es $MOCA unter diese schaffen, entspräche dies einem Kursplus von 972 % bis 3.008 %.

Vergleichbar ist das Mocaverse vor allem jedoch mit Gala Games, welches ebenfalls unterschiedliche Unterhaltungssektoren abdeckt, wie Gaming, Musik, Film, Social Media und mehr. Dessen Coin wird gerade mit 704,97 Mio. USD bewertet, was 448 % mehr entspricht. Auf dem Hoch waren es sogar 4,96 Mrd. USD, 3.753 % mehr als bei Mocaverse. Dennoch hat GALA auch schon einiges mehr zu bieten.

Jetzt in Unterhaltungs-Ökosystem investieren!

Shiba Shootout entwickelt besonderes Ökosystem für Verbraucher

Während sich einige Kryptowährungen an Zielgruppen wie Branchenkenner und anderen Experten richten, möchte Shiba Shootout vorwiegend für die regulären Menschen ein Ökosystem voll mit Unterhaltung, Spaß und sozialen Kontakten bieten. Dieses umfasst verschiedene Kryptosektoren und könnte somit diverse Personengruppen anziehen.

Primär richtet sich Shiba Shootout an die Krypto- und Memecoin-Community, welche in eine digitale Welt des Wilden Westens tauchen können. In dieser nehmen sie die Gestalt der populären Shiba Inus an und können an unterschiedlichsten Unterhaltungsangeboten teilnehmen, welche für einen Gemeinschaftsaufbau sorgen sollen.

Unter anderem gibt es diverse Spieleangebote wie einen Wild-West-Shooter, Kartenspiele und Schatzsuchen. Mit ihnen können die Gamer gefesselt werden und zudem über Play-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen verdienen, was sie attraktiver im Vergleich zur Konkurrenz macht.

Jetzt Shiba Shootout entdecken!

Ebenso umfasst Shiba Shootout soziale Komponenten, da eine Plattform für den Austausch von Menschen geboten werden soll. Bei den Lagerfeuergeschichten können die Nutzer ihre Erfahrungen mit dem Kryptomarkt und Memecoins austauschen sowie dank SocialFi dafür sogar $SHIBASHOOT-Token verdienen. Gleichzeitig baut es so die Gemeinschaft auf.

Außerdem wurde an die Tokeninhaber gedacht, um das langfristige Halten zu fördern. So gibt es etwa das Kaktus-Staking, bei dem die Belohnungen mit dem Wachstum des Kaktus zunehmen. Ebenso stehen die Spar-Satteltaschen zur Verfügung, bei denen man die Staking-Rendite über die Definition von Sperrzeiträumen erhöht.

Shiba Shootout ist sehr auf die Gemeinschaft ausgerichtet, weshalb es auch dezentral organisiert wird. Somit nutzt es die für Memecoins typische Community, um ihr passende Angebote bereitzustellen, anstelle Käufer für sinnlose Coins mit süßen Katzenbildern zu finden. Er könnte nicht nur für SHIB, sondern auch MOCA zu einem großen Konkurrenten werden.

Zudem positioniert er sich im Memecoin-Bereich, welcher in diesem Jahr eine 8,6-mal höhere Rendite als der nächste Kryptosektor erzielt hat. Somit könnte er sich sogar noch stärker als Mocaverse entwickeln, welcher sich als Metaverse einstuft. Nur noch für kurze Zeit sind die Coins für 0,0196 USD im Presale erhältlich.

Jetzt in Shiba Shootout investieren!

