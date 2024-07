Die Lage der Zitruserzeuger in Villa del Rosario, in der Provinz Entre Ríos, in Argentinien, bleibt kritisch. Bei Preisen von 40 bis 50 Peso (ARS) pro Kilo können die Erzeuger ihre Produktionskosten nicht decken. Die Sättigung des lokalen Marktes und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bei dem Export verschärfen das Problem und führen zu der Entsorgung großer...

Den vollständigen Artikel lesen ...