Der niederländische Spezialist für Navigationssysteme hat mit schwachen Zahlen enttäuscht und nun auch noch seinen Ausblick gestrichen. Was ist da los?TomTom, der Spezialist für digitales Mapping, hat am Montag einen unerwartet hohen Betriebsverlust für das zweite Quartal 2024 gemeldet. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt, dass die Niederländer ihre finanziellen Ziele für das Jahr 2025 ausgesetzt haben. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam verzeichnete in den drei Monaten bis Ende Juni einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 5,2 Millionen Euro, gegenüber einem Verlust von 3,6 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen fielen schlechter aus als erwartet, da Analysten …