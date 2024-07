Berlin - 21,64 Millionen Personen ab 3 Jahren haben im Durchschnitt das EM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntagabend in der ARD gesehen. Das entsprach einem Fernsehmarktanteil von 67,4 Prozent, wie aus Daten der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) und der GfK vom Montagmorgen hervorgeht.



Die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause sahen 19,58 Millionen Menschen, entsprechend 60,4 Prozent Marktanteil. Damit konnten die Einschaltquoten vom EM-Finale 2021 gesteigert werden: Damals hatten im ZDF 20,9 Millionen Menschen zugesehen, der Marktanteil entsprach 64,4 Prozent. Auch vor drei Jahren war England im Finale - und verlor gegen Italien.



Die Zahlen bleiben aber zurück hinter dem Zuschauerinteresse bei Spielen mit deutscher Beteiligung: Zwischen rund 24 und 26 Millionen Menschen sahen in diesem Jahr die EM-Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und schließlich auch das Aus im Viertelfinale gegen Spanien.