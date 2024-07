Neuenburg - Der Preisdruck für Unternehmen in der Schweiz hat sich im Juni im Vormonatsvergleich kaum verändert. Der vom Bundesamt für Statistik (BFS) berechnete Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) stagnierte im Juni 2024 bei 107,1 Prozent. Im Vergleich zu Juni 2023 sank das Preisniveau um 1,9 Prozent, wie das BFS am Montag mitteilte. Dies ist der 14. Monat in Folge, in dem die Jahresinflation auf Basis der Produzenten- und Importpreise ...

