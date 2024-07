Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.700 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Rheinmetall und die Münchener Rück, am Ende Siemens Energy, die Commerzbank und BMW.



"Das Attentat auf Donald Trump ist zum Beginn dieser Handelswoche natürlich Thema Nummer eins", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Auf der Handelsplattform Predictit ist der Kurs von Donald Trumps Präsidentschaftsaktie in Folge des versuchten Attentats von 60 auf 68 geklettert." Damit werde eine zweite Präsidentschaft von Trump immer wahrscheinlicher. "An der Wallstreet wird das versuchte Attentat heute allerdings keine Auswirkung auf die Kurse haben."



"Zum Wochenbeginn kommen enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China", fügte der Marktexperte hinzu. Die Wirtschaft im Reich der Mitte wachse langsamer als erwartet und erhofft. "Die Erholung von der Immobilienkrise verliert einmal mehr an Dynamik."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0888 US-Dollar (-0,17 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9184 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,90 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.