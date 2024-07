Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird, so die Analysten der Helaba.Abseits von den politischen Ereignissen würden sich die Blicke in dieser Woche auf erste Stimmungsindikatoren und die EZB-Ratssitzung am Donnerstag richten. Den Auftakt gebe heute der Empire-State-Index der US-Industrie, hierzulande gefolgt von der ZEW-Umfrage, die morgen veröffentlicht werde, und dem Philly-FED-Index am Donnerstag. Mit breit angelegten Stimmungsverbesserungen sei in den USA nicht zu rechnen, eher mit einem weiterhin durchwachsenen Bild. Vor allem die Indikation für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland sei aber schwach, weil das entsprechende sentix-Barometer bereits deutlich nachgegeben habe. Die politische Verunsicherung, die seit der Europawahl zugenommen habe, könnte hierbei eine Rolle spielen. ...

