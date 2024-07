Von Thomas Stucki,CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Die Nationalbank hat den Leitzins in zwei Schritten um 0.50% auf 1.25% gesenkt. Damit ist ihre Zinspolitik aggressiver als jene der EZB, der Bank of England und der Fed, welche den Leitzins in den USA immer noch über 5% hält. Die Inflationsrate ist in der Schweiz mit 1.3% tiefer als in den erwähnten Regionen, aber höher als die aktuellen Zinsen im Geld- und Kapitalmarkt. Die 10-jährige ...

