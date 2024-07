Zum Wochenstart tut sich die Aktie der Commerzbank sichtbar schwer. Eine positive Analysteneinschätzung von der Konkurrenz kann den Papieren in einem schwachen Gesamtmarkt auch nicht auf die Sprünge helfen. Das Chartbild hat sich in den vergangenen Tagen eingetrübt, aber könnte nun vor einer Aufhellung stehen.Derzeit spielt sich aus charttechnischer Sicht bei der Commerzbank-Aktie viel rund um die 50-Tage-Linie bei 14,74 Euro ab. Nachdem die Linie am 14. Juni nach unten durchbrochen wurde, gelang ...

