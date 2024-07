München - Thomas Müller hat nach der Fußball-EM seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offiziell beendet. "Nach 131 Länderspielen und 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", sagte in einem am Montag auf Youtube veröffentlichten Video.



"Ich durfte an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilnehmen, den WM-Pokal in die Luft strecken und eure Zuneigung auf dem Platz spüren", fügte er hinzu. Es habe ihn immer sehr stolz gemacht, für sein Land aufzulaufen. Dem Team werde er jetzt auf dem Weg zur WM 2026 als Fan die Daumen drücken.



Müller hat für Deutschland insgesamt 131 Spiele absolviert und dabei 45 Tore erzielt. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Seit der WM 2010 war er bei den großen Turnieren immer im DFB-Aufgebot, wobei er bereits in seinem ersten Turnier Torschützenkönig wurde. Nach der WM 2018 war Müller von dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw kurzzeitig aussortiert worden, pünktlich zur EM 2021 hatte Löw die Entscheidung aber revidiert.