Berlin - Emojis gehören für den Großteil der Deutschen zur digitalen Kommunikation dazu. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom nutzen 81 Prozent der Bundesbürger sie in ihren Textnachrichten, Mails oder Chats.



Fast jeder Fünfte (19 Prozent) tut dies in jeder einzelnen Nachricht, 31 Prozent in der Mehrzahl und 24 Prozent in wenigen Nachrichten. Nur acht Prozent verwenden Emojis äußerst selten bzw. kaum. Wer Emojis nutzt, tut dies vor allem in der privaten Kommunikation im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis (98 Prozent). Auch im Job kommen sie zum Einsatz: 29 Prozent nutzen Emojis im beruflichen Kontext im Austausch mit Kollegen, 19 Prozent außerdem mit Vorgesetzten. Zwölf Prozent verwenden Emojis auch, wenn sie mit Online-Shops oder Dienstleistern kommunizieren.



Bei 56 Prozent haben Emojis schon mal zu Verwirrungen in Konversationen geführt, bei den 16- bis 29-Jährigen trifft dies sogar auf 73 Prozent zu. Männer (51 Prozent) sagen etwas häufiger als Frauen (43 Prozent), dass Emojis ihnen helfen, sich besser auszudrücken. Knapp die Hälfte (48 Prozent) antwortet häufig einfach nur mit einem Symbol, statt einen Text zu schreiben. Und 46 Prozent sind genervt, wenn andere genau dies tun und lediglich per Emoji auf eine Nachricht antworten. Eine Minderheit von 15 Prozent findet, es gebe zu viele Emojis.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 18. bis zur 21. Kalenderwoche 2024 telefonisch 1.005 Personen ab 16 Jahren.