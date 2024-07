Kombinierter Markt wächst in Q2 um 1 - drittes Quartal in Folge mit sequenziellem Wachstum

Markt leidet unter schwacher Nachfrage nach Managed Services trotz eines zweistelligen Wachstums bei XaaS

Der europäische Markt für IT- und Unternehmensdienstleistungen wuchs im zweiten Quartal nur leicht, da die zurückgehende Nachfrage nach Managed Services den starken Anstieg der Ausgaben für Cloud-basierte Dienste weitgehend kompensierte. Dies zeigt der jüngste Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), eines führenden globalen Forschungs- und Beratungsunternehmens im Technologiebereich.

Laut dem EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem annualisierten Auftragswert (ACV) von 5 Mio. US-Dollar oder mehr erfasst, ist der ACV für den kombinierten Markt (sowohl Managed Services als auch Cloud-basierte As-a-Service-Lösungen) im zweiten Quartal um 1 auf 7,7 Mrd. US-Dollar gestiegen. Seit einem Tiefpunkt im dritten Quartal des vergangenen Jahres ist der kombinierte Markt in drei aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen und erreichte im zweiten Quartal den zweithöchsten ACV aller Zeiten.

"Nach der Erholung vom Abschwung im letzten Jahr hat der europäische Markt nun einen langsamen Wachstumskurs eingeschlagen. Dabei wird das Gesamtwachstum durch die schwächelnde Nachfrage nach Managed Services beeinträchtigt", so Steve Hall, President, ISG EMEA. "Kostenoptimierung ist nach wie vor der wichtigste Impulsgeber für die Nachfrage nach Managed Services, während die Entscheidungsprozesse neuer Initiativen weiterhin durch makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten verzögert werden."

Ergebnisse des zweiten Quartals für einzelne Segmente

Der ACV im Bereich Managed Services verzeichnete im zweiten Quartal einen Rückgang um 8 auf 4,0 Mrd. US-Dollar, stieg jedoch im Vergleich zum schwächeren ersten Quartal um 3 %. Insgesamt wurden 295 Managed-Services-Verträge unterzeichnet, 20 mehr als im Vorjahr. Unter diesen Verträgen waren vier Großabschlüsse (ACV von 100 Mio. US-Dollar oder mehr), verglichen mit fünf solcher Abschlüsse im zweiten Quartal des Vorjahres. Das Volumen kleinerer Transaktionen unter 10 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38 %.

Innerhalb des Segments Managed Services wuchs der IT-Outsourcing-Umsatz (ITO) um 7 auf 3,3 Mrd. US-Dollar, insbesondere aufgrund des robusten Wachstum bei gebündelten Infrastruktur- und Anwendungsentwicklungs- sowie Wartungsdiensten (ADM), das den Rückgang bei ausschließlichen ADM- und Rechenzentrumsdiensten ausglich.

Unterdessen brach das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) um 45 auf 692 Mio. US-Dollar ein. Alle BPO-Segmente waren rückläufig, mit den stärksten Einbußen in den Bereichen Customer Engagement und Facility Management.

Aufgeschlüsselt nach Branchen fiel der ACV von Managed Services im Einzelhandel (plus 71 %), in der Fertigungsindustrie (plus 50 %) und in der Medien- und Telekommunikationsbranche (plus 41 %) höher aus, während der BFSI-Sektor als größter Outsourcing-Sektor Europas im Jahresvergleich um 31 schrumpfte eine Folge des anhaltenden höheren Zinsniveaus.

Der ACV im As-a-Service-Segment (XaaS) verzeichnete im Jahresvergleich ein Plus von 14 und stieg auf 3,7 Mrd. US-Dollar. Nach dem Tiefpunkt im dritten Quartal 2023 ist er damit in drei aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen.

Innerhalb dieses Segments stieg Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 22 auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Hintergrund dieses Wachstums sind Anzeichen für ein Ende des Kostenoptimierungszyklus der Cloud auch in Folge des wachsenden Interesses an datengestützter GenAI. Der Bereich Software-as-a-Service (SaaS) sank um 2 auf 1,0 Mrd. US-Dollar, da die Unternehmen ihr Lizenzierungsvolumen reduzierten.

Performance nach Teilregionen

Obwohl der größte Managed-Services-Markt in der Region, Großbritannien, im Jahresvergleich einen Rückgang um 13 verbuchte, konnte er bei einem ACV von 1,3 Mrd. US-Dollar in Q2 im sechsten Quartal in Folge die 1-Milliarde-Marke überschreiten. Die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) erzielte mit einem ACV von 896 Mio. US-Dollar ein Wachstum von 20 gegenüber dem Vorjahr und damit ihr bestes Quartal seit dem vierten Quartal 2022. Sowohl Frankreich (minus 12 %) als auch die skandinavischen Länder (minus 18 %) gaben im Quartal nach.

Ergebnisse des ersten Halbjahres

In der ersten Jahreshälfte stieg der ACV des kombinierten Marktes um 3 auf 15,2 Mrd. US-Dollar. Mit 7,9 Mrd. US-Dollar verbuchte das Segment Managed Services einen Rückgang von 3 %, während XaaS mit 7,3 Mrd. US-Dollar um 11 gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres zulegte. Mit 571 Managed-Services-Verträgen und einem Plus von 5 im ersten Halbjahr wurde eine neue Rekordmarke gesetzt. Wie im Vorjahr wurden sechs Großabschlüsse erzielt.

Innerhalb des Segments Managed Services blieb ITO mit 6,1 Mrd. US-Dollar fast unverändert (minus 0,1 %), während BPO mit 1,8 Mrd. US-Dollar ein Minus von 12 verzeichnete. Im Cloud-Bereich wuchs der IaaS-Markt um 15 auf 5,2 Mrd. US-Dollar, während der SaaS-Markt um 1 auf 2,1 Mrd. US-Dollar zulegte.

Globaler Ausblick für 2024

Mit Blick auf das Gesamtjahr prognostiziert ISG für Managed Services ein Umsatzwachstum von 2 - eine Verschlechterung um 100 Basispunkte gegenüber seiner Prognose vom April. Für XaaS erwartet ISG nur ein Umsatzwachstum von 14 %, weniger als die prognostizierten 15 im April.

"Die Unsicherheit auf dem Markt für IT- und Unternehmensdienstleistungen setzt sich fort. Derzeit fehlt es an einem Faktor, der die diskretionären Ausgaben antreibt", so Hall. "Im wichtigen BFSI-Sektor bleibt die Geschäftstätigkeit gedämpft, da das Umfeld anhaltender höherer Zinsen das Gesamtwachstum des Marktes bremst. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich weiterhin auf Kostenoptimierungen. Das starke KI-Wachstum könnte dabei die zugrunde liegende Schwäche in der IT- und Unternehmensdienstleistungsbranche kaschieren."

Über den ISG Index

Der ISG Index gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 87 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert ISG Index Finanzanalysten, Einkäufern von Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien die neuesten Branchendaten und -trends.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das zweite Quartal 2024 wurden heute während eines Webcasts vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Service- und Technologieanbieter dabei, Betriebsexzellenz und starkes Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich KI und Automatisierung, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Sitz in Stamford, US-Bundesstaat Connecticut. Derzeit sind mehr als 1.600 digitalaffine Experten in mehr als 20 Ländern für ISG tätig. Das globale ISG-Team ist bekannt für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, seine umfangreiche Branchen- und Technologieexpertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyseressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche aufbauen. Nähere Informationen auf www.isg-one.com.

