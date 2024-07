Die beeindruckende Kursentwicklung in den zurückliegenden Monaten bei der Aktie von Blueprint Medicines setzt sich fort. In der vergangenen Handelswoche ist der Titel auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen. Geht es nach den Analysten von Morgan Stanley, ist das Kurspotenzial allerdings inzwischen ausgeschöpft.Die Experten der US-Bank bekräftigten in der Vorwoche die Einschätzung "Equal-Weight" und erhöhten das Kursziel um fünf auf nun 115 Dollar (Schlusskurs am Freitag: 117,85 Dollar).Bei der bevorstehenden ...

