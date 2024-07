Zug - Die Zuger Regierung will der Bevölkerung mittels dreier Massnahmen die 2023 zu viel eingenommenen Steuergelder zurückzahlen. Unter anderem will sie den Kantonssteuerfuss zwischen 2026 und 2029 um vier Prozent senken. Der Steuerfuss soll von aktuell 82 auf 78 Prozent gesenkt werden, wie die Zuger Finanzdirektion am Montag mitteilte. Damit fliessen insgesamt 224 Millionen Franken weniger in die Kantonskasse. Für die Gemeinden entstehen dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...