Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.720 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Rheinmetall und Sartorius, am Ende RWE, Siemens Energy und BMW.



"Die Marktteilnehmer bleiben vorerst weiterhin positiv gegenüber den deutschen Standardtiteln eingestellt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Insbesondere die Aktien von Rheinmetall, Sartorius, Hannover Rück und Qiagen treffen auf Kaufinteresse. Vorsichtiger sind die Investoren bei den Versorgertiteln und den Aktien von BMW."



Das Handelsgeschehen sei insgesamt eher zurückhaltend und von wenigen Handelsvolumen bestimmt. "Gerade mit Blick auf die begonnene Quartalsberichterstattung in den USA agieren viele Investoren eher vorsichtig", so Lipkow. "Das Blatt kann sich noch schnell wenden und zu einer höheren Volatilität führen, wenn die Quartalszahlen nicht in das Gesamtbild passen."