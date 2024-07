Aktuell sind in dem virtuellen Kraftwerk bereits 700 dezentrale Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3000 Megawatt gebündelt. Ihr Flexibilität wird an den Energie- und Regelleistungsmärkten vermarktet. Trianel und N-E-ST werden künftig zusammenarbeiten, um das virtuelle Kraftwerk des Aachener Stadtwerke-Verbunds weiter auszubauen Die Unternehmen arbeiteten gemeinsam an der Anbindung weiterer Erneuerbaren- und anderen Erzeugungsanlagen sowie Speicher an das virtuelle Kraftwerk von Trianel. N-E-ST bietet dabei eine flexibel einsetzbare Fernwirktechnik, die es ermöglicht, ein breites Anlagenspektrum ...

