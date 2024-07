Positive Quartalszahlen und Dividendenprognosen

Die Adidas-Aktie entwickelt sich erfreulich im XETRA-Handel und konnte um 1,2 Prozent auf 234,00 EUR zulegen. Der bisherige Tageshöchststand lag bei 234,70 EUR. In den letzten Monaten verzeichneten die Adidas-Aktienakteure eine positive Entwicklung, wobei sich das Papier derzeit 51,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR bewegt. Darüber hinaus stieg der Aktienkurs am 03.06.2024 auf ein 52-Wochen-Hoch von 236,30 EUR. Analysten prognostizieren eine Dividende von 1,20 EUR für das laufende Jahr, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,700 EUR des Vorjahres darstellt.

Gewinnsteigerung und Prognosen für 2024

Die jüngsten Quartalszahlen, die Adidas am 30.04.2024 vorlegte, zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,95 EUR, während im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von -0,22 EUR [...]

Hier weiterlesen