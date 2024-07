Der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland lag im ersten Halbjahr 2024 bei 377 MW. Damit der Zubau weiter an Fahrt gewinnen kann, fordert die Offshore-Windbranche vom Bund, das Ausschreibungsdesign anzupassen. Die Offshore-Windindustrie-Branchenverbände BWE, BWO, VDMA Power Systems, WAB e.V. und Windenergy Network e.V. sowie die gemeinnützige Stiftung Offshore-Windenergie haben die Zahlen für den Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Die ...

