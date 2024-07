© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock



Die Rekordhochs an den Aktienmärkte sorgen für gute Geschäfte beim weltgrößten Vermögensverwalter.Das US-Finanzinstitut Blackrock hat im zweiten Quartal einen Rekord beim verwalteten Vermögen erreicht. Ingesamt hütet Blackrock Vermögenswerte in Höhe von 10,6 Billionen US-Dollar. Unter Privatanlegern ist der Anbieter vor allem für seine allgegenwärtigen iShares-Produkte bekannt. Zwischen April und Juni haben Investoren insgesamt 83 Milliarden US-Dollar in ETFs und 35 Milliarden US-Dollar in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie das in New York ansässige Unternehmen am Montag in einer Mitteilung bekannt gab. Das bereinigte Nettoergebnis pro Aktie stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent …