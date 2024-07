Nyxoah meldet eine Personalie: Das belgische Medtech-Unternehmen beruft Scott Holstine zum Chief Commercial Officer. Holstine solle "die Vertriebsaktivitäten von Nyxoah leiten, um eine erfolgreiche Markteinführung in den USA zu ermöglichen", so Nyxoah am Montag zu den geplanten Aktivitäten mit dem Genio-System in den USA. "Wir erwarten die FDA-Zulassung ...

