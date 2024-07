© Foto: Beata Zawrzel - picture alliance / NurPhoto



Apple verzeichnet auf seinem wichtigen Wachstumsmarkt Indien ein starkes Umsatzwachstum - auch dank höherer iPhone-Verkaufszahlen.Laut eines Berichts des Finanznachrichtendienstleisters Bloomberg sind die Erlöse von Apple auf dem indischen Wachstumsmarkt stark gestiegen. Apple steigert sich in Indien um ein Drittel Im Zeitraum von März 2023 bis März dieses Jahres soll Apple einen Umsatz von 8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben. In den 12 Monaten zuvor lagen die Verkaufserlöse noch bei rund 6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen aus Cupertino hat sich also um 33 Prozent steigern können. Bloomberg beruft sich dabei auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die gab gegenüber den …