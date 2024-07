Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) auf Basis der Zahlen aus dem Einzelabschluss die Umsätze auf 0,11 Mio. Euro (GJ 2022: 0,06 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage bleibe das absolute Umsatzniveau weiterhin niedrig. Das operative Beteiligungsgeschäft sei auf die Incredulous Labs Limited ausgelagert, so dass der Großteil der Umsatzerlöse und der Profitabilität beim Teilkonzern Incredulous Labs liege. Die Ergebnisentwicklung zeige eine Verschlechterung des EBITDA von -0,50 Mio. Euro im Jahr 2022 auf -0,72 Mio. Euro im Jahr 2023. Diese Verschlechterung sei trotz Kostensenkungen auf deutlich geringere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen. Der Jahresfehlbetrag liege bei 0,88 Mio. Euro (GJ 2022: 0,51 Mio. Euro). Daraus ergebe sich ein Rückgang des Eigenkapitals auf 9,56 Mio. Euro (GJ 2022: 10,75 Mio. Euro). Im Geschäftsjahr 2024 liege laut GBC der Fokus auf nachhaltigem Wachstum, Diversifizierung der Einnahmequellen und verstärkten Aktivitäten in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem plane der Konzern die Erweiterung seines Teams und die Umsetzung von Cross-Chain-Initiativen zur Nutzung von Netzwerkeffekten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,64 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.07.2024, 14:25 Uhr)



