FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo vor den am 30. Juli erwarteten Geschäftsjahreszahlen des Spirituosenherstellers auf "Sell" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Er rechne für die zweite Jahreshälfte 2023/24 mit einem rückläufigen Umsatzwachstum aus eigener Kraft, während der Konsens ein leichtes Plus erwarte, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen des fortgesetzten Gegenwinds und der eingeschränkten Sichtbarkeit in den USA erwartet er außerdem nicht, dass Diageo eine quantitative Prognose für das Geschäftsjahr 2025 abgeben werde./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006