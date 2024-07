Kornelius Purps (antea): Nullkommanix

12.07.2024 -

Null Komma eins Prozent. Was sind schon null Komma eins Prozent? Wäre das Fußballtor null Komma eins Prozent größer, müsste Manuel Neuer zusätzlich die Fläche eines DIN-A6-Blattes hüten. Wenn Sie null Komma eins Prozent schneller als mit den erlaubten 80 km/h durch den Elbtunnel fahren, dann springt vielleicht der warnende Piepton der Intelligent Speed Assistance an, Sie sind aber gerade mal anderthalb Zehntelsekunden schneller am Tunnelausgang. Also wegen null Komma eins Prozent macht sich eigentlich niemand lang. Aber an den Finanzmärkten entscheiden null Komma eins Prozent über das Wohl und Wehe von Trillionen von Anlagegeldern.

Die Inflationsrate in den USA war im Juni null Komma eins Prozentpunkte niedriger als erwartet. Statt um 3,1 Prozent ist das Leben im Vergleich zum Juni 2023 lediglich um 3,0 Prozent teurer geworden. Im Monatsvergleich lag die veröffentlichte Teuerungsrate mit einem Rückgang um 0,1 Prozent sogar zwei Zehntel Prozentpunkte unter der Konsenserwartung eines Anstiegs um 0,1 Prozent. Eine so deutliche Unterschreitung der Erwartungen hat es seit zwei Jahren nicht mehr gegeben.

