In einem Verbundprojekt wird praktisch erprobt, wie sich Solarmodule mit integrierter Funktechnik untereinander zu einem Gesamtnetz verknüpfen lassen. Dies soll eine einfache und kostengünstige Lösung für Überwachung und Steuerung von kleinteilig aufgebauten Photovoltaik-Anlagen etwa im Bereich Gebäudeintegration ermöglichen. Auf dem Dach des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH) in Hameln stehen Solarmodule, deren integrierte Kommunikationskomponenten sich nach der Installation zu einem Mesh, also einem aus mehreren Teilnetzen bestehenden Gesamtnetz, miteinander verbunden haben. Gedacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...