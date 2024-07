New York - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde legte der US-Leitindex um 0,36 Prozent auf 40.144,61 Punkte zu. Auch der marktbreite S&P 500 knüpfte mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 5.636,37 Punkte an die jüngsten Gewinne an. Eine Bestmarke blieb ihm - anders als noch am Freitag - aber zunächst verwehrt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um weitere 0,39 Prozent auf ...

