Eigentlich sollte publity am 19. Juni die Zinsen für eine 2025 fällig Anleihe an die Investoren überweisen. An jenem Tag war die Zinszahlung aber nicht möglich. Begründet wurde dies mit einer erheblichen Verzögerung bei Zahlungseingängen. Laut den Bedingungen der Anleihe hatte publity 30 Tage Zeit, die Zinsen zu zahlen. Dies hat man geschafft. Heute ...

